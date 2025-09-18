Il Lumezzane riparte Troise detta le regole | Uniti per la maglia
La prima seduta di allenamento a Castenedolo ha ufficialmente aperto la nuova avventura di Emanuele Troise sulla panchina del Lumezzane. Subentrare dopo un filotto di quattro sconfitte di fila non è facile, ma l’ex difensore guarda a questa sfida con fiducia: "Sono stato molto contento di aver potuto partecipare la sera di martedì 16 alla presentazione di tutte le squadre della società alla comunità lumezzanese - è la premessa del nuovo allenatore rossoblù - mi ha permesso di capire alcuni concetti fondamentali che ho subito trasmesso ai giocatori. A loro ho parlato di senso di appartenenza e di impegno per la maglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lumezzane - riparte
