Il Lumezzane riparte Troise detta le regole | Uniti per la maglia

Sport.quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima seduta di allenamento a Castenedolo ha ufficialmente aperto la nuova avventura di Emanuele Troise sulla panchina del Lumezzane. Subentrare dopo un filotto di quattro sconfitte di fila non è facile, ma l’ex difensore guarda a questa sfida con fiducia: "Sono stato molto contento di aver potuto partecipare la sera di martedì 16 alla presentazione di tutte le squadre della società alla comunità lumezzanese - è la premessa del nuovo allenatore rossoblù - mi ha permesso di capire alcuni concetti fondamentali che ho subito trasmesso ai giocatori. A loro ho parlato di senso di appartenenza e di impegno per la maglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il lumezzane riparte troise detta le regole uniti per la maglia

© Sport.quotidiano.net - Il Lumezzane riparte. Troise detta le regole: "Uniti per la maglia»

In questa notizia si parla di: lumezzane - riparte

lumezzane riparte troise dettaIl Lumezzane riparte. Troise detta le regole: "Uniti per la maglia» - La prima seduta di allenamento a Castenedolo ha ufficialmente aperto la nuova avventura di Emanuele Troise sulla ... Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Lumezzane Riparte Troise Detta