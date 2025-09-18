Il Lirico porta Le nozze di Figaro nei teatri umbri L’opera a Perugia Foligno Castello Orvieto e Todi

La grande lirica irrompe nei teatri umbri. Da stasera prende il via la consueta tournée regionale che conclude la 79esima Stagione Lirica Sperimentale. Protagonista è l’opera buffa in quattro atti “Le nozze di Figaro“ (nella foto) composta da Mozart nel 1786 su libretto di Da Ponte. Iinsieme a “Don Giovanni“ e “Così fan tutte“ fa parte celebre Trilogia dapontiana e raccoglie i tratti principali del teatro musicale del Settecento anticipando gli sviluppi ottocenteschi del genere buffo. Il capolavoro rivive in un nuovo e raffinato allestimento del Lirico Sperimentale “Belli“, molto apprezzato nel debutto a Spoleto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

