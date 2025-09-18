Il legacy di bourne | il thriller d’azione con jeremy renner conquista lo streaming

successo in streaming di “The Bourne Legacy”: cosa significa per il film. Negli ultimi giorni, “The Bourne Legacy” ha registrato un notevole aumento delle visualizzazioni sulle piattaforme di streaming. Diretto da Tony Gilroy e interpretato da Jeremy Renner, il film del 2012 si sta distinguendo come uno dei titoli più visti in America, posizionandosi al secondo posto nella classifica dei film più popolari su Prime Video. Questa risalita rappresenta un dato interessante nel contesto della storia della saga di Bourne e del suo impatto sul pubblico contemporaneo. l’importanza della ripresa in streaming. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

