Il Lazio lancia il Piano da 90 milioni per proteggere il litorale dall' erosione e dai camb

AGI - Al via il Piano per la 'difesa integrata della costa del Lazio' finanziato dalla Regione con circa 90 milioni di euro al fine di proteggere il litorale e i suoi beni storici e paesaggistici dagli effetti dell'erosione e dai cambiamenti climatici. Oggi la giunta della Regione Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, di concerto con la vicepresidente Roberta Angelilli e l'assessore Fabrizio Ghera, ha approvato la delibera che prevede 46,2 milioni di euro nell'ambito della programmazione Fesr 20212027. La cifra si aggiunge ai 18,7 milioni di euro per opere già finanziate con i di fondi Fesr molte delle quali già realizzate o in via di conclusione, oltre al recupero e sblocco di 22 milioni di euro di fondi regionali assegnati ai Comuni negli anni passati e che erano fermi dal 2019.

