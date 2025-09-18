Il late show di Jimmy Kimmel sospeso dopo le frasi su Charlie Kirk Hollywood difende il conduttore la Casa Bianca applaude Satira o censura?

U na delle icone della late night televisiva americana, Jimmy Kimmel Live!, è stata sospesa a tempo indefinito da Abc. La decisione è stata presa dopo le parole del conduttore sul caso Charlie Kirk. La decisione è arrivata mercoledì sera, poche ore prima dalla messa in onda della puntata, scatenando un terremoto mediatico che mescola politica, spettacolo e libertà di espressione. Film comici e commedie: le immagini più belle. guarda le foto Jimmy Kimmel, il monologo “incriminato” su Kirk. Tutto nasce dal monologo di lunedì sera, quando Jimmy Kimmel ha parlato della morte di Charlie Kirk, attivista conservatore e fondatore di Turning Point USA, ucciso durante un incontro pubblico in Utah. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il late show di Jimmy Kimmel sospeso dopo le frasi su Charlie Kirk. Hollywood difende il conduttore, la Casa Bianca applaude. Satira o censura?

