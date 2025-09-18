Il Lago di Bolsena diventa un teatro d’opera | 4 appuntamenti imperdibili a bordo di un battello
Chi l’ha detto che un teatro dell’opera debba necessariamente trovarsi sulla terraferma? Opera Boat dimostra che le arie e le musiche immortali dei grandi compositori del passato possono risuonare anche sull’acqua, per la precisione su un lago. Il progetto ideato da E45 è un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Uomo muore annegato nel lago di Bolsena
Tragedia Lago di Bolsena, turista annega in acqua mentre fa il bagno
Grancaro 2025: Arte contemporanea sulle rive del Lago di Bolsena
