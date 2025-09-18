Il grido di Confartigianato | La città è da difendere
Furti, spaccate e rapine: il tema della sicurezza torna al centro del dibattito cittadino, tra residenti e commercianti esasperati e associazioni di categoria in pressing per chiedere a Comune e Governo una soluzione strutturata per arginare i fenomeni sempre più crescenti sotto le Due Torri. Ad alimentare rabbia e preoccupazione sono i recenti, e in alcuni casi violenti, colpi messi a segno nelle attività economiche e commerciali della città, su cui già Confcommercio Ascom, Cna e Confersercenti sono intervenuti in coro, chiedendo, sulle pagine del Carlino, che "le istituzioni collaborino per trovare risposte e fatti concreti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Italia sotto attacco! Aumento del 45,5% delle denunce: il grido di Confartigianato Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/italia-sotto-attacco-aumento-del-455-delle-denunce-il-grido-di-confartigianato/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cyber - X Vai su X