Furti, spaccate e rapine: il tema della sicurezza torna al centro del dibattito cittadino, tra residenti e commercianti esasperati e associazioni di categoria in pressing per chiedere a Comune e Governo una soluzione strutturata per arginare i fenomeni sempre più crescenti sotto le Due Torri. Ad alimentare rabbia e preoccupazione sono i recenti, e in alcuni casi violenti, colpi messi a segno nelle attività economiche e commerciali della città, su cui già Confcommercio Ascom, Cna e Confersercenti sono intervenuti in coro, chiedendo, sulle pagine del Carlino, che "le istituzioni collaborino per trovare risposte e fatti concreti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grido di Confartigianato: "La città è da difendere"