Il grido d’allarme del parroco | Canne e alcol prima della scuola

Ferrara, 18 settembre 2025 – Per terra, lungo il muro, ci sono i mozziconi. Il tabacco è stato tolto, li hanno usati per farsi le 'canne', sigarette alla marijuana. E l'aria, la mattina presto, profuma d'erba, quella fumata per stordirsi. In un angolo, oltre una striscia di prato, c'è anche una bottiglia, vuota. E' liquore, Aperol, quello che si usa per fare gli spritz, per l'aperitivo. Che in genere è intorno alle 19, le sette di sera. Qui invece, davanti alla parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine, piazzale Dante Alighieri, alcuni studenti giocano d'anticipo. Già la mattina, prima del suono della campanella, l'aria è densa di 'fumo'.

