CHIURO Da domani a domenica 28 settembre a Chiuro torna ad alzarsi il sipario sul Grappolo d’Oro, storica festa dedicata alla vendemmia e ai vini di Valtellina giunta alla propria edizione numero 42. Dall’apertura ufficiale di sabato alle 20.30 nel cortile di Palazzo Stefano Quadrio, con il brindisi inaugurale e il concerto "Voci che nutrono: il vino dello spirito" dell’Happy Chorus Gospel Choir diretto dal maestro Federico Bianchi alla sempre spettacolare corsa delle botti, che chiuderà la kermesse domenica 28, il cartellone è ricco. Tra gli appuntamenti, molto originale, già sabato dalle 16 alle 17 alla Torre di Castionetto c’è "Radici di vite, forza di vita", esperienza di yoga per ritrovare equilibrio e affrontare le sfide con determinazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il "Grappolo" numero 42 è tutto d'oro