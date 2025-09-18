Il Grappolo numero 42 è tutto d’oro
CHIURO Da domani a domenica 28 settembre a Chiuro torna ad alzarsi il sipario sul Grappolo d’Oro, storica festa dedicata alla vendemmia e ai vini di Valtellina giunta alla propria edizione numero 42. Dall’apertura ufficiale di sabato alle 20.30 nel cortile di Palazzo Stefano Quadrio, con il brindisi inaugurale e il concerto "Voci che nutrono: il vino dello spirito" dell’Happy Chorus Gospel Choir diretto dal maestro Federico Bianchi alla sempre spettacolare corsa delle botti, che chiuderà la kermesse domenica 28, il cartellone è ricco. Tra gli appuntamenti, molto originale, già sabato dalle 16 alle 17 alla Torre di Castionetto c’è "Radici di vite, forza di vita", esperienza di yoga per ritrovare equilibrio e affrontare le sfide con determinazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sessantacinque vendemmie. Sessantacinque volte il primo grappolo, il primo gesto, la stessa emozione. Ogni anno è diverso, ma il legame con la nostra terra resta lo stesso. Oggi celebriamo una nuova vendemmia. La numero 65. E da qui, nasce il futuro.
IMPRUNETA - Etichetta d'autore 2025 (la numero 40): con "UVA", l'arte di Fiorella Noci celebra la Festa dell'Uva - Impruneta. "È un inno al soggetto, una macro di un grappolo nella sua pienezza succosa, nella sua ricchezza di dono", dichiara l'artista.