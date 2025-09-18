Il grano italiano sotto assedio | Coldiretti torna in piazza contro le importazioni sleali

Continua la battaglia di Coldiretti contro le speculazioni sul grano e le importazioni che aggirano le leggi italiane, generando una concorrenza sleale che mette in ginocchio i produttori nazionali. La crescente quantità di grano proveniente soprattutto dal Canada, coltivato con l’ausilio del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Grano italiano in crisi tra importazioni e prezzi bassi

Dal clima ai pesticidi, la guerra in Ucraina diventa il pretesto delle lobby della chimica e del fossile; Odessa, città sotto assedio, nata grazie a un napoletano amante di Caterina la Grande (e vera patria di O...; Odessa, le spiagge affollate sotto assedio: i resistenti della normalità.

grano italiano sotto assedioGRANO Grano, crollo del prezzo. Cia Puglia: “Agguato che uccide la cerealicoltura” - Cia Puglia: "Agguato che uccide la cerealicoltura" ... Lo riporta statoquotidiano.it

