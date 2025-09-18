Il grandioso “Trionfo“ del Baciccia secondo Davide Quayola e... l’algoritmo.

Per il Museo nazionale dell’Arte digitale (Mnad), che sarà istituito a Porta Venezia (sedi assegnate nell’ex-Albergo Diurno e il Casello Daziario Ovest) si stanno acquisendo opere. Come ‘ Strata#1 ’, installazione video di Davide Quayola. Nel frattempo esposta a Palazzo Citterio, invitando i visitatori a riflettere sulla tradizione: "Non icona immobile, ma campo aperto a nuove genealogie visive" ribadisce Maria Paola Borgarino, direttrice del futuro museo. Alla "contemplazione" invita semmai Quayola, che vi si è applicato nella Chiesa del Santissimo Nome di Gesù all’Argentina a Roma, fotografando il soffitto di quel visitatissimo monumento appartenente al patrimonio storico artistico del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

