Il governo Meloni e l’esigenza di affermare il valore del merito L’opinione di Tivelli

Formiche.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al valico dei circa mille giorni del governo Meloni, in un’Italia politica e giornalistica scossa da guerre alle porte di casa e da quella sorta di “mondo al contrario” che si sta realizzando per le azioni di Trump e per le contro-reazioni delle autocrazie, vale la pena fare il punto su come il governo Meloni può procedere nella sua azione facendo tesoro dei semi migliori gettati. A partire dal discorso di insediamento del premier alle Camere. In quella sede Meloni è stato sostanzialmente il primo presidente del Consiglio ad alzare la bandiera del merito. E proprio sulla base del merito è stata fondata l’Accademia Spadolini del Talento che mi onoro di presiedere. 🔗 Leggi su Formiche.net

il governo meloni e l8217esigenza di affermare il valore del merito l8217opinione di tivelli

© Formiche.net - Il governo Meloni e l’esigenza di affermare il valore del merito. L’opinione di Tivelli

In questa notizia si parla di: governo - meloni

A caccia del record: Giorgia Meloni verso il governo più longevo della Repubblica, tra ironia e sfide politiche

Quali Paesi europei vogliono tornare alla leva militare obbligatoria e cosa ne pensa il governo Meloni

Leva militare obbligatoria, in quali paesi potrebbe tornare: cosa pensa il governo Meloni

governo meloni l8217esigenza affermareIl governo Meloni e l’esigenza di affermare il valore del merito. L’opinione di Tivelli - Al valico dei circa mille giorni del governo Meloni, in un’Italia politica e giornalistica scossa da guerre alle porte di casa e da quella sorta di “mondo al contrario” che si sta realizzando per le a ... Riporta formiche.net

"Attribuiscono a Meloni i meriti del governo Conte" - L’occupazione in Italia e in Toscana cresceva già prima del governo Meloni, per dinamiche europee e per scelte strutturali come ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Governo Meloni L8217esigenza Affermare