Il governo Meloni e l’esigenza di affermare il valore del merito L’opinione di Tivelli
Al valico dei circa mille giorni del governo Meloni, in un’Italia politica e giornalistica scossa da guerre alle porte di casa e da quella sorta di “mondo al contrario” che si sta realizzando per le azioni di Trump e per le contro-reazioni delle autocrazie, vale la pena fare il punto su come il governo Meloni può procedere nella sua azione facendo tesoro dei semi migliori gettati. A partire dal discorso di insediamento del premier alle Camere. In quella sede Meloni è stato sostanzialmente il primo presidente del Consiglio ad alzare la bandiera del merito. E proprio sulla base del merito è stata fondata l’Accademia Spadolini del Talento che mi onoro di presiedere. 🔗 Leggi su Formiche.net
