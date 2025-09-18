Il gipeto è un archeologo alato | nei suoi nidi trovati reperti e manufatti umani accumulati nel corso dei secoli

Uno studio svela che i nidi dei gipeti sono delle vere e proprie capsule del tempo. All'interno sono stati trovati oggetti e manufatti umani risalenti a secoli fa, come frecce, tessuti, un sandalo quasi intatto e una pelle di pecora dipinta del XIII secolo. I nidi di questi avvoltoi usati dagli uccelli per secoli sono dei veri musei archeologici naturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it