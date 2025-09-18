Il gipeto è un archeologo alato | nei suoi nidi trovati reperti e manufatti umani accumulati nel corso dei secoli

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio svela che i nidi dei gipeti sono delle vere e proprie capsule del tempo. All'interno sono stati trovati oggetti e manufatti umani risalenti a secoli fa, come frecce, tessuti, un sandalo quasi intatto e una pelle di pecora dipinta del XIII secolo. I nidi di questi avvoltoi usati dagli uccelli per secoli sono dei veri musei archeologici naturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gipeto - archeologo

gipeto 232 archeologo alatoIl gipeto &#232; un “archeologo” alato: nei suoi nidi trovati reperti e manufatti umani accumulati nel corso dei secoli - Un gruppo di ricercatori ha analizzato i nidi dei gipeti presenti in Andalusia da secoli. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gipeto 232 Archeologo Alato