Il giovane talento azzurro ha conquistato il mondo con un salto da 8,39 metri | dietro al trionfo a Tokyo la forza della famiglia e la freschezza dei suoi 20 anni

O tto metri e trentanove centimetri: la misura che ha consegnato a Mattia Furlani l'oro mondiale nel salto in lungo a Tokyo non è un semplice dato tecnico. È l'istante in cui un ragazzo di vent'anni si è preso lo stadio e, con esso, un posto nella storia dell'atletica. La rincorsa, lo stacco, l'aria attraversata in un battito di ciglia: tutto ha avuto la perfezione di un gesto destinato a rimanere impresso nel mondo sportivo azzurro, molto oltre la sabbia della pedana. Abbigliamento sportivo Estate 2024. guarda le foto Mattia Furlani, oro mondiale a Tokyo. Il volto è quello di un ragazzo che sorride incredulo.

