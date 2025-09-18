Il giorno prima dell’avvio del Festival dell’Autobiografia la LUA inaugura i percorsi narrativi per il borgo

Arezzo, 18 settembre 2025 –  Passeggiare per Anghiari con il telefono in mano, non solo perché ad ogni angolo si ha il desiderio di scattare una foto, ma perché dal 25 settembre sarà possibile ascoltare, camminando e fermandosi, racconti di vita legati ai luoghi, attraverso postazioni qr-code che creano percorsi di visita alternativi a quelli usuali. Il 25 settembre alle 18, nel giorno che precede l’avvio del Festival dellAutobiografia 2025, all’Auditorium Pietro Mascagni, è prevista l’inaugurazione. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri e la presidente della Libera Università dell’Autobiografia, Stefania Bolletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

