Il giorno più pazzo della pallavolo | Francia e Brasile eliminate ai gironi nel Mondiale! Delirio Argentina e Cechia

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mai come oggi la pallavolo mondiale ha vissuto una giornata che resterà nella storia, una sequenza di risultati inattesi e clamorosi che hanno riscritto le gerarchie del Mondiale e acceso un torneo già elettrico. Nel giro di poche ore sono cadute due superpotenze assolute: la Francia campione olimpica, eliminata ai gironi dopo la sconfitta con la sorprendente Argentina, che ha fatto seguito al ko inatteso contro la Finlandia, e il Brasile, che dopo due vittorie in apertura si è schiantato 0-3 contro una Serbia spietata. Il verdetto è stato ancor più beffardo per i verdeoro: il successo della Cechia sulla Cina (3-0) ha regalato ai cechi un sorpasso che ha spedito a casa una delle grandi favorite per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

