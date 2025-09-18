Il giorno in cui la regina Elisabetta diede a Jackie Kennedy consigli su come sopravvivere alle apparizioni pubbliche
Nel 1961, durante una cena a Buckingham, la sovrana avrebbe sussurrato a Jackie Kennedy un vademecum tanto discreto quanto efficace per sfuggire agli obblighi pubblici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Palio Marinaro 2025, è il giorno della regina delle gare remiere: la diretta e i risultati
Principe Harry torna a casa nel giorno che ricorda la regina Elisabetta II
“Il principe Harry sarà a Londra nel giorno in cui ricorre il terzo anniversario della morte della nonna, la Regina Elisabetta”: inizia il disgelo con Re Carlo III
Erano gli anni 80 ed era il giorno in cui Tina Turner incontro la regina del rock italiano Loredana Berte ? - facebook.com Vai su Facebook
Tre anni fa moriva la regina Elisabetta: il comunicato da Buckingham Palace, Carlo a funghi, Meghan Markle esclusa e altri fatti di quel giorno che non scorderemo - La regina Elisabetta moriva 3 anni fa, l'8 settembre 2022. Scrive amica.it
Harry torna a Londra a 3 anni dalla morte della Regina Elisabetta, cosa si sa sull'incontro col Re Carlo - Harry potrebbe riconciliarsi con il padre Re Carlo III per l'anniversario della morte di Regina Elisabetta II. Segnala virgilio.it