È l’uomo del momento Przemyslaw Wisniewski, classe 1998, reduce da ottime performance con la Nazionale polacca e con lo Spezia. Il gigante di Zabrze si racconta a La Nazione. Lei è alla sua quarta stagione in maglia bianca: un bilancio? "Qui ho vissuto molte esperienze che mi hanno fatto crescere come calciatore e uomo. Il bilancio è più corretto lo facciano altri, personalmente ritengo Spezia una parte importante del mio percorso professionale e di vita". Quale il ricordo più bello e quale quello più triste? "L’infortunio è stato un momento difficile, arrivavamo da una retrocessione e l’umore era già nero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il gigante di Zabrze tra presente e futuro: "Qui sono cresciuto come calciatore e uomo"