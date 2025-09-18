Il giallo del cliente italiano di Epstein l’accusa delle vittime | C’era anche il proprietario di un’azienda automobilistica

L’ombra dei misteriosi fascicoli di Jeffrey Epstein si allarga fino all’Italia. È il dettaglio che emerge dalle ultime testimonianze delle vittime del finanziere americano morto in carcere il 10 agosto 2019 e accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Nei file che riporta un elenco di 20 “clienti”, comparirebbe anche il proprietario di una casa automobilistica italiana. I file risalgono a diversi anni fa, l’esatto periodo non è stato ancora indicato. E non sono ancora stati resi noti i nomi e i cognomi raccolti dall’FBI e protetti da segreto di Stato. A questi uomini il finanziere avrebbe fornito le vittime, per lo più ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Open.online

