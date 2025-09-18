Il giallo del cliente italiano di Epstein l’accusa delle vittime | C’era anche il proprietario di un’azienda automobilistica

L’ombra dei misteriosi fascicoli di Jeffrey Epstein si allarga fino all’Italia. È il dettaglio che emerge dalle ultime testimonianze delle vittime del finanziere americano morto in carcere il 10 agosto 2019 e accusato di abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Nei file che riporta un elenco di 20 “clienti”, comparirebbe anche il proprietario di una casa automobilistica italiana. I file risalgono a diversi anni fa, l’esatto periodo non è stato ancora indicato. E non sono ancora stati resi noti i nomi e i cognomi raccolti dall’FBI e protetti da segreto di Stato. A questi uomini il finanziere avrebbe fornito le vittime, per lo più ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: giallo - cliente

?La cultura del colore per diventare una professionista della tua colorazione ? Sulla nostra cliente abbiamo realizzato delle schiariture poi abbiamo tonalizzato con due colori, una chiara e una più scura, per togliere del giallo abbiamo realizzato un tratt - facebook.com Vai su Facebook

Il giallo del cliente italiano di Epstein, l'accusa delle vittime: «C'era anche il proprietario di un'azienda automobilistica; Attori, politici e cantanti: pubblicata la prima lista Epstein. Spunta il nome di Trump; Jeffrey Epstein, sarà pubblicata lista dei clienti del Lolita Express.

Epstein, giallo senza fine: trovata morta una vittima che aveva testimoniato - Carolyn, madre di 5 figli, aveva testimoniato nel 2021 al processo contro Ghislaine Maxwell, la dama nera del jet set internazionale, complice di Epstein e aveva da poco ricevuto una grossa somma di ... Secondo ilgiornale.it

Fbi: "Epstein non è stato assassinato, non ricattava potenti e non c'è una lista clienti" - Per il Dipartimento di Giustizia Usa e l'Fbi non ci sono prove che Jeffrey Epstein, finanziere poi caduto in disgrazia, condannato per reati sessuali, abbia ricattato personaggi potenti, tenuto una ... Da rainews.it