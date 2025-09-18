Il sindaco di Tresana Matteo Mastrini ha ufficialmente lasciato Forza Italia dopo ben 16 anni di militanza per aderire a Fratelli d’Italia. La sua decisione è stata annunciata pubblicamente agli inizi di settembre in una conferenza stampa a Massa, dove ha spiegato che il passaggio è frutto di una sintonia crescente con il progetto politico di Giorgia Meloni e in particolare con Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza della Regione Toscana. Mastrini ha anche sottolineato come il suo stile amministrativo, improntato al dialogo e alla moderazione, si rispecchi in quello di Tomasi, candidato del centro-destra alla presidenza della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro di Mastrini: "Regionali? Mai chiesto a FdI di candidarmi..."