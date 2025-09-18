Il futuro della Fontanasfera | Recinzione telecamere nuove sedute e illuminazione

La Fontanasfera del Murialdo, opera dell'artista Claudio Capotondi, torna al centro del dibattito cittadino. La scintilla è arrivata dalla proposta di Igino Morini, che ha immaginato lo spostamento del monumento al centro di piazza del Teatro: un'idea pensata per ridare dignità a un'opera troppo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

