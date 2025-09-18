Sul futuro del Cencio il Comune ha le iddee chiare e ha candidato l’intervento di consolidamento del versante di frana del parcheggio di Fonti alle Fate è stato candidato al bando del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade colpite da frane attive. Con un progetto da 3,3 milioni di euro, si propone – spiegano in municipio – un importante intervento di ampliamento e riqualificazione del parcheggio, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità dell’area, aumentare la disponibilità di posti auto e integrare al meglio la struttura nel paesaggio collinare che caratterizza il centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il futuro del Cencione: "Altri quaranta posti auto e un terminal per i bus"