Il futuro dei videogiochi è portatile e Windows cambia di conseguenza

In vista dei nuovi ROG Xbox Ally, che sono veri e propri pc in forma di console portatili, l'azienda di Redmond si prepara a rivoluzionare Windows per adattarlo meglio ai videogame.

Sony ha inoltre annunciato che in futuro introdurrà anche un risparmio energetico pensato per i videogiochi: quando verrà attivato, i titoli compatibili con esso diminuiranno le prestazioni per ridurre il consumo energetico della console della PS5.

Il percorso per il Tokyo Game Show 2025 comincia ora. Dai un'occhiata al tuo futuro nel mondo dei videogiochi grazie alla trasmissione di Xbox. Unisciti a noi il 25 settembre alle 19:00 (ora locale del Giappone). #XboxTokyoGameShow

Il futuro dei videogiochi è portatile e Windows cambia di conseguenza - In vista dei nuovi ROG Xbox Ally, che sono veri e propri pc in forma di console portatili, l'azienda di Redmond si prepara a rivoluzionare Windows per ...

PlayStation: nel futuro di Sony una console "portatile" come Switch - Oltre alla classica PlayStation 6, nella prossima generazione l'azienda giapponese vorrebbe una console ibrida per giocare ovunque, a casa e in movimento.