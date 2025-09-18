Il futuro che verrà in una serie podcast prodotta da Mundys

Milano, 18 set. (askanews) - Della smart mobility all'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla nostra vita quotidiana; dal futuro dell'alimentazione ai progressi nel campo della genetica, fino alle innovazioni in campo aerospaziale e scolastico: di questo tratta "Fly me to the Moon - Futuri in arrivo" una serie podcast in otto puntate audio e video condotta da Riccardo Luna e prodotta da Mundys. "Vi porterò con me in un viaggio fatto di storie, idee, persone e tecnologie ce stano trasformando il nostro tempo - ha detto Luna - per provare a non aspettare il futuro, ma costruirlo tutti insieme". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

