Il futuro che verrà in una serie podcast prodotta da Mundys
Milano, 18 set. (askanews) - Della smart mobility all'impatto dell'Intelligenza Artificiale sulla nostra vita quotidiana; dal futuro dell'alimentazione ai progressi nel campo della genetica, fino alle innovazioni in campo aerospaziale e scolastico: di questo tratta "Fly me to the Moon - Futuri in arrivo" una serie podcast in otto puntate audio e video condotta da Riccardo Luna e prodotta da Mundys. "Vi porterò con me in un viaggio fatto di storie, idee, persone e tecnologie ce stano trasformando il nostro tempo - ha detto Luna - per provare a non aspettare il futuro, ma costruirlo tutti insieme". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: futuro - verr
Un futuro come agenti di Polizia Locale? Arriva il corso gratuito di preparazione al concorso! In vista del prossimo concorso che verrà pubblicato a breve (per 2-3 posti), la Conferenza dei Sindaci della Convenzione Polizia Locale Intercomunale Valle Trompia - facebook.com Vai su Facebook
Milan Futuro: l’incubo Serie D e altri 15 milioni buttati, errori a catena. L'esempio Camarda - Ultima e decisiva partita della stagione per Milan Futuro che questa sera, in casa della Spal, dovrà difendere l’1- tuttosport.com scrive
Milan Futuro retrocede in Serie D: disastro sportivo e addio a Massimo Oddo - I rossoneri, nonostante i due risultati su tre utili a disposizione, crollano 2- Da ilgiorno.it