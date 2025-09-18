Il freddo fa nove volte i morti dovuti al caldo

Mentre «La Stampa» rilancia il solito studio già smontato dalla «Verità» sui decessi legati alla canicola di quest’estate, in cui si calcola quanti di essi siano imputabili all’uomo, la rivista «Lancet» conferma il buonsenso: per i fragili è molto più letale il gelo. 🔗 Leggi su Laverita.info

