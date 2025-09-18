Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato in fin di vita fuori dal suo studio muore in ospedale | si indaga per omicidio

Ieri sera il fotografo Maurizio Rebuzzini è stato trovato in fin di vita dal figlio fuori dal suo studio vicino alla stazione Centrale di Milano. L'uomo è morto poco dopo essere stato portato al pronto soccorso. Presentava lividi sul collo e c'erano macchie di sangue sul posto del ritrovamento: uno dei sospetti è che possa essere stato strangolato. La Polizia indaga per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it