Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio | morto in ospedale Segni di strangolamento
Milano, 18 settembre 2025 – Giallo in via Zuretti a Milano. Alle 20.00 di ieri mercoledì 17 settembre, un uomo di 74 anni, Maurizio Rebuzzini, professione fotografo, è stato trovato in arresto cardiaco sul ballatoio dell'appartamento in cui aveva il suo studio professionale, al piano terra del civico 2A. Il ritrovamento. A trovarlo è stato suo figlio, che abita a poche centinaia di metri di distanza. Soccorso dai sanitari di Areu e trasportato d'urgenza in ospedale, è morto al Fatebenefratelli. Da lì è scattato l'allarme alla polizia, perché Rebuzzini aveva alcuni segni sul collo che potrebbero essere compatibili con uno s trangolamento; inoltre sarebbero state trovate tracce di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
