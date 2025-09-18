Il fotografo Maurizio Rebuzzini morto a Milano Segni di strangolamento si indaga per omicidio
Maurizio Rebuzzini, 74 anni, fotografo ed ex docente di Storia della fotografia alla Cattolica, è stato trovato ieri sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti nella zona della Stazione Centrale di Milano. Sul caso indaga la polizia di Stato con la Squadra mobile di Milano. È stato trovato dal figlio intorno alle 20 di mercoledì 17 settembre, e portato in ospedale dove è morto. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con un strangolamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
