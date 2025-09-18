Il Forte guarda al futuro E punta sui talenti locali
Una squadra di fortemarmini per la serie A2 di hockey su pista. È il Forte dei Marmi, guidato da Andrea Facchini, volto nuovo del secondo campionato nazionale. Squadra creata appositamente dalla società rossoblù per dare spazio, far crescere, i giovani ragazzi del Forte. E siccome di giovani stiamo parlando la triade Tosi-Luisi-Crudeli proprio ad un allenatore come Facchini, da sempre impegnato a far crescere prospetti validi. I volti più noti, semplicemente perché hanno già bagnato il loro esordio sono il portierino Raffaello Ciupi, gli esterni Piercarlo Cacciaguerra, Diego Chereches e Gabriel Ambrosio, oltre all’attaccante Tommaso Giovannelli, tutti elementi che in A2 troveranno minuti importanti per poi poter essere definitivamente lanciati in A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: forte - guarda
Chi ne soffre si guarda allo specchio e non si sente mai abbastanza forte, definito, tonico, mai davvero soddisfatto di ciò che vede
L'intervista a Soulé: “Mi piace tanto il gioco di Gasperini. Dobbiamo partire subito forte” | GUARDA
? “Lazio squadra forte con un'identità precisa. Vogliamo e dobbiamo fare una grandissima partita.” Guarda la conferenza #SassuoloLazio #ForzaSasol - facebook.com Vai su Facebook
Parma punta sul futuro sostenibile: boom di società benefit tra città e provincia -; Il futuro delle MMA passa dal Messico: perché la UFC punta forte su questa nazione con investimenti e talent scouting; Punta Sabbioni, si punta al restauro del Forte Vecchio. Costi previsti sopra i 20 milioni, attenzione rivolta anche a Ca’ Pasquali.
Il Forte guarda al futuro. E punta sui talenti locali - Il tecnico Facchini: "L’età media è di 19 anni, puntiamo a far crescere i giovani". Come scrive sport.quotidiano.net
Il MAUTO di Torino, museo che guarda al futuro e alle comunità - Un museo in forte crescita, che rappresenta una delle forme di creatività italiana più apprezzate nel mondo e che vuole essere anche uno spazio di comunità. Si legge su notizie.tiscali.it