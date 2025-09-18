il forte guarda al futuro e punta sui talenti locali

Una squadra di fortemarmini per la serie A2 di hockey su pista. È il Forte dei Marmi, guidato da Andrea Facchini, volto nuovo del secondo campionato nazionale. Squadra creata appositamente dalla società rossoblù per dare spazio, far crescere, i giovani ragazzi del Forte. E siccome di giovani stiamo parlando la triade Tosi-Luisi-Crudeli proprio ad un allenatore come Facchini, da sempre impegnato a far crescere prospetti validi. I volti più noti, semplicemente perché hanno già bagnato il loro esordio sono il portierino Raffaello Ciupi, gli esterni Piercarlo Cacciaguerra, Diego Chereches e Gabriel Ambrosio, oltre all’attaccante Tommaso Giovannelli, tutti elementi che in A2 troveranno minuti importanti per poi poter essere definitivamente lanciati in A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

