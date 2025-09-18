Il Forlì verso il derby più indecifrabile C’è il Rimini tra crisi societaria e orgoglio
Domani sera (20.30) il Forlì cerca il rilancio e punti pesanti per la classifica in casa del Rimini: con le incognite di un derby e dell’avversaria più indecifrabile. Gli adriatici stanno vivendo una crisi societaria infinita e dopo 4 giornate sono già ultimissimi per via degli 11 punti di penalizzazione. Sul campo un unico punticino portato a casa dalla trasferta con la Vis Pesaro (0-0). Per il Rimini negli altri tre match altrettanti ko: col Gubbio (0-1 al debutto) con Ternana (1-4) e Pontedera (2-1). Quattro risultati che, nonostante le difficoltà, testimoniano la volontà della squadra adriatica di vender cara la pelle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
