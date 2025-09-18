Il Fisco nei conti correnti di chi ha debiti? Giorgetti frena | Resterà una proposta

"E' una vecchia proposta che rimarrà una proposta". Così intercettato alla Camera per il voto sulla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti torna sull'ipotesi di consentire all'amministrazione finanziaria l'accesso ai conti correnti per vedere se un contribuente possa saldare i suoi debiti con il Fisco. "A me non è ancora arrivata:

