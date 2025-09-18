Il film di Gino Rivieccio Da cosa nasce cosa | programmazione e sale dove vederlo

2anews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata di grande emozione al cinema Filangieri di Napoli per la prima di Da cosa nasce cosa, produzione indipendente an.tra.cine, firmata dai produttori Eduardo Angeloni e Simona Cisale. Il film segna l’attesissimo debutto alla regia di Gino Rivieccio, amatissimo attore di teatro e volto della televisione italiana, qui alla sua prima prova dietro la macchina . 🔗 Leggi su 2anews.it

il film di gino rivieccio da cosa nasce cosa programmazione e sale dove vederlo

© 2anews.it - Il film di Gino Rivieccio “Da cosa nasce cosa”: programmazione e sale dove vederlo

In questa notizia si parla di: film - gino

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

Da cosa nasce cosa di Gino Rivieccio | Recensione; Cinema, debutto alla regia per Gino Rivieccio: successo a Napoli per la prima di Da cosa nasce cosa; Gino Rivieccio: «Debutto come regista del film Da cosa nasce cosa e rimpiango l'occasione mancata con Paolo Sorrentino».

film gino rivieccio cosa“Da cosa nasce cosa”: il nuovo film di Gino Rivieccio debutta l’11 settembre. Proiezioni anche nel Sannio - Sarà in sala per una settimana, a partire dall’11 settembre, Da cosa nasce cosa, la nuova commedia che vede protagonista Gino Rivieccio, anche autore della sceneggiatura. Segnala ntr24.tv

film gino rivieccio cosaParte bene il film “Da cosa nasce cosa” di Gino Rivieccio - Serata di grande emozione al cinema Filangieri di Napoli per la prima di Da cosa nasce cosa, produzione indipendente an. Da napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Film Gino Rivieccio Cosa