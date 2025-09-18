Il film di Gino Rivieccio Da cosa nasce cosa | programmazione e sale dove vederlo
Serata di grande emozione al cinema Filangieri di Napoli per la prima di Da cosa nasce cosa, produzione indipendente an.tra.cine, firmata dai produttori Eduardo Angeloni e Simona Cisale. Il film segna l’attesissimo debutto alla regia di Gino Rivieccio, amatissimo attore di teatro e volto della televisione italiana, qui alla sua prima prova dietro la macchina . 🔗 Leggi su 2anews.it
“Da cosa nasce cosa”: il nuovo film di Gino Rivieccio debutta l’11 settembre. Proiezioni anche nel Sannio - Sarà in sala per una settimana, a partire dall’11 settembre, Da cosa nasce cosa, la nuova commedia che vede protagonista Gino Rivieccio, anche autore della sceneggiatura. Segnala ntr24.tv
Parte bene il film “Da cosa nasce cosa” di Gino Rivieccio - Serata di grande emozione al cinema Filangieri di Napoli per la prima di Da cosa nasce cosa, produzione indipendente an. Da napolivillage.com