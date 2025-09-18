Vogliamo ricordare Robert Redford oggi nella rubrica “il film del giorno di Matteo Fantozzi” con un lavoro davvero fantastico che però non conosce nessuno. Il famoso attore americano si è spento a Provo due giorni fa a 89 anni dopo una carriera straordinaria e piena di emozione. (ANSA) TvPlay.it La pellicola è “Il Cavaliere Elettrico” di Sydney Pollack del 1979 dove l’artista recita al fianco di una gigante della recitazione come Jane Fonda. Il film ottenne una nomination ai Premi Oscar per il suo sonoro che rende ancora più presente il dramma del protagonista. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Il film del giorno di Matteo Fantozzi: il ricordo di Robert Redford con un lavoro fantastico che non conosce nessuno