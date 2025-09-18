Il film del giorno di Matteo Fantozzi | il ricordo di Robert Redford con un lavoro fantastico che non conosce nessuno
Vogliamo ricordare Robert Redford oggi nella rubrica “il film del giorno di Matteo Fantozzi” con un lavoro davvero fantastico che però non conosce nessuno. Il famoso attore americano si è spento a Provo due giorni fa a 89 anni dopo una carriera straordinaria e piena di emozione. (ANSA) TvPlay.it La pellicola è “Il Cavaliere Elettrico” di Sydney Pollack del 1979 dove l’artista recita al fianco di una gigante della recitazione come Jane Fonda. Il film ottenne una nomination ai Premi Oscar per il suo sonoro che rende ancora più presente il dramma del protagonista. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: film - giorno
Un bel giorno: finite le riprese del nuovo film di Fabio De Luigi
“Faremo un film un giorno”, dice Wiegman dopo il defunto eroismo dell’Inghilterra
Fantastic four supera il box office del film del 2015 in un solo giorno
Qualche giorno fa vi parlavamo di #TheHousemaid, il thriller di #PaulFeig con #SydneySweeney e #AmandaSeyfried. Il film ora ha una distribuzione italiana, sarà 01Distribution a portarlo nei nostri cinema con il titolo #UnaDiFamiglia. Negli USA il film uscirà a - facebook.com Vai su Facebook
Challenge del giorno: “Film sottovalutati.” Lillo e Frank hanno scelto il loro… e lo hanno detto alla nostra Eva Carducci. Tu quale diresti? Scrivilo nei commenti! - X Vai su X
Perfetti sconosciuti - Recensione; Cosa c’è stasera in TV; WONDER | Diversi significa migliori.
Fantozzi torna al cinema con una serie di film dal 27 marzo: l'annuncio della figlia - Alla venticinquesima edizione del Sudestival di Monopoli, Elisabetta Villaggio era presente per l'omaggio al padre, il compianto Paolo Villaggio. Da tg24.sky.it