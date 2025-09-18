il film cinese che racconta la controversa storia dell’unità giapponese 731

Non è soltanto un film realizzato in Cina, ma un dramma storico che ripercorre gli orrori di uno dei capitoli meno conosciuti della Seconda Guerra Mondiale. Si intitola 731 perché racconta le atrocità commesse in Cina dalla controversa Unità 731. Non un’unità qualsiasi, ma la forza speciale giapponese incaricata di sviluppare armi batteriologiche per conto dell’Impero nipponico. Una divisione che ancora oggi lascia dietro di sé numerose zone d’ombra, e che è stata accusata di aver effettuato terribili esperimenti, anche sugli esseri umani, nei territori all’epoca conquistati dal Giappone. Diretta dal regista Zhao Linshan e interpretata da noti attori della Cina continentale, tra cui Jiang Wu e Wang Zhiwen, questa pellicola ha acceso i riflettori sulle ambigue attività condotte dall’Unità 731 nella Cina nordorientale durante la guerra sino-giapponese e la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

