Il figlio di Totò Riina | Mio padre non ordinò l' omicidio di Falcone | Presidente Antimafia Sicilia | Non offenda la nostra terra

Antonello Cracolici: "Non sentivamo il bisogno di ascoltare le opinioni del figlio di Totò Riina, convinto di spiegarci che uomo buono era suo padre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il figlio di Totò Riina: "Mio padre non ordinò l'omicidio di Falcone" | Presidente Antimafia Sicilia: "Non offenda la nostra terra"

In questa notizia si parla di: figlio - riina

Palermo, intervista e applausi choc al figlio di Riina: “Io come i bimbi di Gaza”

Intervista e applausi choc al figlio di Riina: “Con l’omicidio Falcone mio padre non c’entra”

L'intervista choc del figlio di Totò Riina: «Mio padre uomo che ha combattuto il sistema». E viene applaudito - X Vai su X

Raoul Russo (fdi): “vi sono troppe insidie nel nome di giovanni riina, un plauso a chiara colosimo per l’approfondimento che ha deciso di condurre in commissione” ROMA – “Il ricorso di Giovanni Riina, figlio del Capo dei Capi Totò, contro il 41bis e accolto con - facebook.com Vai su Facebook

Totò Riina il figlio mette all’asta il suo ritratto | Lui ha vissuto vive e vivrà sempre in e con Noi La rabbia di Corleone.

Il figlio di Totò Riina: «Mio padre uomo che ha combattuto il sistema». E viene applaudito - L'intervista di «Salvuccio» a un podcast siciliano «in nome del libero pensiero» : «Mio padre non ha ucciso il piccolo Di Matteo, Arrestato perché dava fastidio al sistema» ... Secondo msn.com

Figlio Riina: «Mio padre non ordinò l’omicidio di Falcone e del piccolo Di Matteo» - L'antimafia è un carrozzone composto da gente che ha bisogno di stare sotto i riflettori e a dimostrarlo sono i casi Saguto e Montante, ... Da meridionews.it