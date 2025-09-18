Il Festival di Sanremo resterà sulla Rai almeno fino al 2028
Il Festival di Sanremo resta saldamente legato alla Rai almeno fino al 2028. Il Consiglio di Amministrazione, riunito giovedì a Roma, ha infatti approvato la convenzione con il Comune ligure che regolerà la produzione e la diffusione della kermesse per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di estensione per altri due anni. L’accordo prevede anche l’istituzione di un osservatorio permanente Rai–Sanremo per monitorare l’attuazione del contratto. Il Cda Rai approva nuove nomine e saluta il direttore finanziario Marco Brancadoro. Nel corso della seduta, i consiglieri hanno nominato Massimo Cappelli dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari a partire dal 1° ottobre 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it
