Il Festival delle geografie L’evoluzione delle città in mostra a Villa Camperio

Scatta oggi a Villasanta “Città: luoghi, racconti e visioni urbane”. La settima edizione del “ Festival delle geografie ” è in programma fino a domenica in Villa Camperio (via Confalonieri 55). L’happening è nato, come sottolinea Mario Origo, rappresentante del Consiglio direttivo, dallo stimolo del grande patrimonio geografico della famiglia Camperio. "L’evento - dice il presidente del festival Lorenzo Ornaghi - mira a dare una connotazione identitaria a Villasanta nel panorama culturale brianzolo, non solo come satellite di Monza". Si comincia alle 18 con i saluti istituzionali. A seguire, presentazione del progetto “Verso Casa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

