Il festival del cinema LGBTQ+ Quattro giorni di sorprese | Senza chiedere permesso

Azione! Come se davvero fossimo sul set. Ma la suggestione diventa presto un perentorio invito ad agire. Si ramifica nei concretissimi orizzonti del nostro quotidiano. Specie considerando l’animo militante che da sempre contraddistingue il MIX. Il cui claim quest’anno non è fraintendibile: Action! "Perché il nostro cinema non chiede il permesso. Prende posizione", sottolineano dallo storico Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano. Storico perché arriva alla trentanovesima edizione. Traguardo tutt’altro che scontato. Da oggi a domenica al Piccolo Teatro Strehler, la Casa di Quartiere Garibaldi (ex CAM) e, per la prima volta, all’ Arlecchino in collaborazione con Cineteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

