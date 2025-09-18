Il Fenerbahçe accusa Mourinho di aver pianificato l’eliminazione per andare al Benfica | Strana coincidenza

Fanpage.it | 18 set 2025

José Mourinho accusato di aver pianificato l'eliminazione dalla Champions League del Fenerbahçe per andare al Benfica. L'accusa del presidente Ali Koç: "Una strana coincidenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

