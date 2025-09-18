Il Fano va agli ottavi Basta un pari senza gol
ALMA 0 VILLA SAN MARTINO 0 ALMA (4-3-1-2): Sodani; Innocenti, Saponaro, Giacomelli, Niang; Malshi, Frulla (37’ st Cecchini), Moschella (23’ st Mattioli); Palazzi M. (27’ st Manuelli); Zaccardo (13’ st Beciani), Incerti (17’ st Arpaia). A disp. Tommasino, Scarlatti, Cecchini, Di Letizia, Riggioni. All. Omiccioli. VILLA SAN MARTINO (4-3-3): Cocco; Fabbri, Cecchini (21’ st Trebbi), Montanari, Rombaldoni; Ascani (13’ st Muratori, 25’ st Carburi), Balleroni, Baldini (21’ st Tatò Fe); Del Monte, Bartomioli (28’ st Giardini), Tatò Fr. A disp. Bulzinetti, Tartaglia, Paoli, Licari. All. Crisantemi. Arbitro: Del Piccolo di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fano - agli
Sindaco Fano, una lettera agli studenti contro il bullismo. "I bulli distruggono se stessi. A scuola nessuno si senta solo" #ANSA - X Vai su X
Fano, il messaggio del sindaco Luca Serfilippi contro il bullismo a scuola In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha rivolto un messaggio agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie. «Il bullismo non è una ragazzat - facebook.com Vai su Facebook
Il Fano va agli ottavi . Basta un pari senza gol.
Europeo, Serbia già agli ottavi. Spagna, prima vittoria. Alla Slovenia non basta Doncic - high di Jokic (39 punti) in nazionale consente alla Serbia di battere la Lettonia di Banchi (84- Lo riporta gazzetta.it