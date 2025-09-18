Il drone che ha colpito la Polonia non era russo ma polacco | la prova definitiva che è l' Europa a volere la guerra
Alla fine la verità viene a galla La verità, alla fine, viene a galla, nonostante gli sforzi di chi prova a tenerla sommersa per il proprio interesse. E così, adesso, leggiamo sugli organi ufficiali della stampa che il famoso drone che aveva colpito Lublino, in Polonia, non era russo, come tu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: drone - colpito
Russia, grosso impianto petrolifero colpito da un drone ucraino: fiamme e nube di fumo in cielo
Gaza, raid Idf con drone su ospedale Nasser a Khan Younis: colpito fotoreporter di Reuters Hussam al-Masri - il VIDEO delle ultime riprese
Allarme Flotilla: “Un drone ha colpito la Family boat a Tunisi”. A bordo anche Greta Thunberg VIDEO
#Ucraina, drone russo ha colpito un palazzo a #Kharkiv, ci sarebbero una decina di feriti. Mentre #Kiev rivendica un duro attacco a #Vladivostov - X Vai su X
Tg2. . #Ucraina, drone russo ha colpito un palazzo a #Kharkiv, ci sarebbero una decina di feriti. Mentre #Kiev rivendica un duro attacco a #Vladivostov - facebook.com Vai su Facebook
“È stato un missile polacco e non un drone russo a colpire una casa nella regione di Lublino”; Polonia. La casa di Wyryki colpita da missile polacco, non da drone russo; Polonia. Il missile era polacco, non russo: Tusk imbarazza il presidente Nawrocki.
La guerra sconfina in Polonia. Abbattuti droni russi, uno colpisce una casa: "Atto di aggressione". - Un'altra notte di pesanti raid sull'Ucraina, alcuni droni entrano nello spazio aereo polacco. Lo riporta huffingtonpost.it
Cosa è successo nelle ore successive all'abbattimento di droni russi in Polonia - Per la prima volta la Polonia ha abbattuto droni russi nel suo spazio aereo. wired.it scrive