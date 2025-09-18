Machu Picchu, l’iconica cittadella Inca arroccata sulle Ande peruviane, è in pericolo. Non solo per le frane che ne minacciano la stabilità fisica, ma anche per una complessa crisi gestionale che rischia di comprometterne il futuro come meta turistica e patrimonio dell’umanità. Scioperi, proteste e interruzioni dei trasporti stanno mettendo in ginocchio il turismo, gettando un’ombra di incertezza sul futuro di questa meraviglia. La recente sospensione del servizio ferroviario PeruRail, causata da danni ai binari attribuiti a “terze parti”, ha lasciato centinaia di turisti bloccati. Secondo il Ministro del Turismo peruviano, Desilu Leon, oltre 900 visitatori sono rimasti ad Aguas Calientes, la città più vicina al sito, mentre 1. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il dramma di Machu Picchu: perché potrebbe perdere il titolo di meraviglia del mondo moderno