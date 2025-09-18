Il diamante rosa lasciato dalla nonna alla nipote è tra i più rari al mondo | va all' asta a Torino per più di un milione di euro

Torinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nonna ha lasciato un vero e proprio tesoro alla giovane nipote. Si tratta di un anello “Trombino” Bulgari vintage in platino dei primi anni Settanta, che custodisce un diamante rosa di straordinarie bellezza e rarità. Il diamante rosa, di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati, è una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il diamante rosa lasciato dalla nonna alla nipote è tra i più rari al mondo: va all'asta a Torino per più di un milione di euro.

