Il diamante rosa lasciato dalla nonna alla nipote è tra i più rari al mondo | va all' asta a Torino per più di un milione di euro

Una nonna ha lasciato un vero e proprio tesoro alla giovane nipote. Si tratta di un anello “Trombino” Bulgari vintage in platino dei primi anni Settanta, che custodisce un diamante rosa di straordinarie bellezza e rarità. Il diamante rosa, di taglio rettangolare a gradini di 3,18 carati, è una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it