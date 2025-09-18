Il debutto della Link | Questa via può crescere Porterà movimento

"Le novità che portano in zona movimento e giovani sono sempre ben accette". È la voce dei titolari delle attività in viale Martiri della Libertà, punto della città interessato dall’apertura della sede maceratese della Link University, l’ateneo privato che ha annunciato l’avvio del corso in Odontoiatria e Protesi dentale. "Per noi è una bella novità perché ci porta nuovi studenti – afferma Gianfranco Carducci, di Carducci Barbieri –. Parecchi negozi qui stanno chiudendo, quindi diventerebbe una via morta se non nascesse altro nel frattempo. È un bene, soprattutto per la zona e il suo sviluppo ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

