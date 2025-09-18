Il Cro ringrazia Silvia Franceschi | Ha sempre messo il bene dell' istituto al primo posto

Pordenonetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in una nota ha voluto  ringraziare il direttore scientifico Silvia Franceschi che, dal 19 settembre, andrà in pensione dopo 41 anni di servizio. “Ha sempre messo il bene del Cro al primo posto, dando un contributo davvero molto importante alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ringrazia - silvia

Vibo Valentia. Concetta Silvia Patrizia Marzano ringrazia collaboratori e partner: “Un lavoro corale per ogni traguardo raggiunto”

Il Cro ringrazia Silvia Franceschi: Ha sempre messo il bene dell'istituto al primo posto; Il CRO di Aviano ringrazia e saluta Silvia Franceschi; PAROLE CONTROVENTO: PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE DI EMERGE35 ART FESTIVAL.

cro ringrazia silvia franceschiSalute: Riccardi al Cro, grazie a Franceschi per impegno e dedizione - L'assessore ha salutato la direttrice scientifica che lascia l'Istituto avianese dopo 41 anni per il pensionamento Aviano 18 set - Come scrive ilgazzettino.it

cro ringrazia silvia franceschiSilvia Franceschi: "Il mio Cro, ieri, oggi e domani" - La direttrice scientifica del Centro di riferimento oncologico va in pensione dopo 41 anni. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cro Ringrazia Silvia Franceschi