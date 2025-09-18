Il Cro ringrazia Silvia Franceschi | Ha sempre messo il bene dell' istituto al primo posto
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano in una nota ha voluto ringraziare il direttore scientifico Silvia Franceschi che, dal 19 settembre, andrà in pensione dopo 41 anni di servizio. “Ha sempre messo il bene del Cro al primo posto, dando un contributo davvero molto importante alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: ringrazia - silvia
Vibo Valentia. Concetta Silvia Patrizia Marzano ringrazia collaboratori e partner: “Un lavoro corale per ogni traguardo raggiunto”
Una storia a lieto fine. Un sentito ringraziamento a Elena Migliorini, Silvia Massaferro dell'Associazione Battiti di coda e al Centro Recupero Ricci "La Ninna" per aver salvato la vita a un riccio. Ora sta bene e sarà in osservazione per alcuni giorni. Sarà cura del - facebook.com Vai su Facebook
Stasera sono passata a salutare e ringraziare Music For Peace, il CALP, il Global Movement to Gaza e i volontari per lo straordinario lavoro che stanno facendo per aiutare la popolazione palestinese. Sappiate che l’amministrazione comunale, io per prima, si - X Vai su X
Il Cro ringrazia Silvia Franceschi: Ha sempre messo il bene dell'istituto al primo posto; Il CRO di Aviano ringrazia e saluta Silvia Franceschi; PAROLE CONTROVENTO: PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE DI EMERGE35 ART FESTIVAL.
Salute: Riccardi al Cro, grazie a Franceschi per impegno e dedizione - L'assessore ha salutato la direttrice scientifica che lascia l'Istituto avianese dopo 41 anni per il pensionamento Aviano 18 set - Come scrive ilgazzettino.it
Silvia Franceschi: "Il mio Cro, ieri, oggi e domani" - La direttrice scientifica del Centro di riferimento oncologico va in pensione dopo 41 anni. Si legge su rainews.it