Gibellina e Città di Castello, (dopo la querelle dei mesi scorsi sorte attorno al Cretto), si riscoprono unite nel nome di Burri. Una sorta di abbraccio istituzionale e culturale ha suggellato, domenica 14 settembre, il legame tra le due terre così lontane, ma così vicine. A Gibellina, proclamata capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026, si sono incontrate per la prima volta al completo le amministrazioni comunali delle due città, guidate dai sindaci Luca Secondi e da Salvatore Sutera. Un momento solenne che ha riaffermato l’amicizia avviata nel 2011 con il patto di gemellaggio e che ora si proietta verso nuove collaborazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cretto, Città di Castello e Gibellina. Nuovo “patto“ nel segno di Burri