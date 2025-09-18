Il Cretto Città di Castello e Gibellina Nuovo patto nel segno di Burri
Gibellina e Città di Castello, (dopo la querelle dei mesi scorsi sorte attorno al Cretto), si riscoprono unite nel nome di Burri. Una sorta di abbraccio istituzionale e culturale ha suggellato, domenica 14 settembre, il legame tra le due terre così lontane, ma così vicine. A Gibellina, proclamata capitale italiana dell’arte contemporanea per il 2026, si sono incontrate per la prima volta al completo le amministrazioni comunali delle due città, guidate dai sindaci Luca Secondi e da Salvatore Sutera. Un momento solenne che ha riaffermato l’amicizia avviata nel 2011 con il patto di gemellaggio e che ora si proietta verso nuove collaborazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
80 mila metri quadri di cemento bianco e detriti per raccontare la storia di un borgo scomparso dalle cartine geografiche: viaggio nel Grande Cretto di Alberto Burri
La pace di Gibellina - Delegazione umbra in visita al Cretto di Burri che ha contribuito alla scelta del comune siciliano come capitale dell'arte contemporanea.
Fondazione Burri, 'sul Cretto di Gibellina noi tagliati fuori' - Mancata interlocuzione con la Regione siciliana, il Comune di Gibellina e la Soprintendenza ai beni culturali di Trapani.