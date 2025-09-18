Il corteo dei collettivi per la Palestina disagi in zona stazione | ingorghi e vie bloccate

Bologna, 18 settembre 2025 – Il grido della resistenza palestinese rimbomba tra le vie della Bolognina, invasa da un fiume di persone di ogni età che grida e urla per una "Palestina libera". Ci sono tantissimi residenti al fianco degli attivisti e degli universitari di Bolognina Antifascista, Fornelli Ribelli, Plat e Cua. Stesi in piazza dell'Unità, diversi copertoni, "simbolo della resistenza e della lotta palestinese", che ruotano per via Franco Bolognese fino a imboccare via Niccolò dall'Arca. Bloccata via Zampieri e via Matteotti. "Gaza brucia e non c'è altro posto in cui stare in questo momento – gridano al megafono –.

