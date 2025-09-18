Il contagio COVID a scuola è infortunio sul lavoro ATA precaria vince battaglia legale contro INAIL | esposta al rischio per assistenza agli alunni Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale di Parma ha stabilito, con sentenza n. 523 del 2025, depositata lo scorso 16 settembre, che l'infezione da Covid-19 contratta da una collaboratrice scolastica durante il periodo pandemico costituisce infortunio sul lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

