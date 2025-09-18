Il consorzio di tutela al lavoro Brand Marche Igp da allargare

Fornire ai produttori di olive e olio strumenti operativi utili ad affrontare le sfide per il potenziamento del settore partendo dall'imminente campagna olearia che si presenta non facile. Su questo e molto altro si sono confrontati relatori e partecipanti al seminario formativo promosso dal Consorzio di tutela Olio Marche Igp presieduto da Gaetano Agostini, tenutosi nei giorni scorsi a Porto San Giorgio. "Per quanto le previsioni alla vigilia della raccolta di olive, indichino una produzione regionale Marche non lontana dalla media degli ultimi anni (attestata intorno alle quattromila tonnellate) – commenta Agostini, titolare dello storico frantoio Agostini di Petritoli – va ammesso sia ancora molto lontana dai valori massimi esprimibili dalla Regione.

