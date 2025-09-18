Un primo incontro fra i candidati consiglieri regionali della provincia è andato in scena ieri sera al "Naturart Village" organizzato da Coldiretti sotto il coordinamento del padrone di casa come Fabrizio Tesi. Al tavolo erano presenti tre candidati a testa per le rispettive coalizioni: Bernard Dika, Riccardo Trallori e Stefania Nesi (tutti Pd) per il centrosinistra; Alessio Bartolomei (Lega), Alessandro Capecchi (Fdi) e Alessandro Sabella (Forza Italia) per il centrodestra. "Non possiamo negare che con questa amministrazione regionale siamo riusciti a ben dialogare – afferma il direttore di Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti, che ha introdotto il dibattito – siamo certi di chiedere per il futuro, indipendentemente da chi vincerà il prossimo 13 ottobre, di vedere confermato l’assessorato all’agroalimentare e trovare le giuste leve per sopperire ai problemi che ci sono sulle filiere, per esempio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il confronto su verde e vivaismo. I consiglieri scaldano i motori: "Pronti a spingere il settore"